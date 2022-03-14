Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi; 2 lira 29 kuruş ucuzladı!

14 Mart 2022 Pazartesi, 08:46

Milli Gazete'nin haberine göre, akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil, yüksek kükürtlü fuel oil ve gazyağının fiyatlarında indirim yapıldı.

Buna göre kalorifer yakıtının fiyatı 1 lira 31 kuruş; fuel oilin fiyatı 45 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 42 kuruş ve gazyağının fiyatı ise 2 lira 29 kuruş ucuzladı

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petrol fiyatları 130 doları geçince benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralarda geriledi. Bu gerilemeyle birlikte sektör yetkilileri benzin ve motorinde fiyatların bugün 3-4 TL arasında ucuzlayacağını açıkladı.