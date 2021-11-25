Akaryakıta zam iddiasına EPDK'den yalanlama
Bloomberg HT, akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yapılacağını duyurmuştu. Sektör kaynaklarına dayandırılan haber, EPDK tarafından yalanlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bugün akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını, akaryakıt fiyatlarında artış hakkında yapılan gerçek dışı haberler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
EPDK açıklamada ayrıca akaryakıt istasyonlarında ikmal krizi olmadığını belirtti.
TL geçen 12 günün 11'inde yaşanan keskin değer kaybının ardından akaryakıt fiyatlarına artış yapılacağı beklentisiyle pek çok istasyonda sıralar oluştuğu görüldü.
Benzin ve motorinin pompa fiyatına bir hafta içinde iki kere zam yapılırken, LPG fiyatı üç defa artırıldı. Kamu akaryakıttaki ÖTV gelirinden feragat ederek TL'deki değer kaybının akaryakıt fiyatlarındaki artışa yansımasının önüne geçiyordu. Ancak Ekim ayında ÖTV'den feragat edilen alan tamamen doldu.
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