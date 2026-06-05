Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Benzine indirim yolda

Petrol fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle hızlı bir düşüş gösterdi. ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesine yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiği ve hafta sonu bir anlaşma imzalanabileceği yönündeki iddialar, petrol fiyatlarında dün yaklaşık yüzde 5’e yakın gerilemeye neden oldu.

Bu gelişmenin ardından akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

BENZİNE 2,10 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt ürünlerinde benzine 2,10 TL indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompa fiyatlarına yaklaşık 53 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.

İndirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BENZİN FİYATLARI

İndirimin devreye girmesiyle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme öngörülüyor.

İstanbul’da litre fiyatının 62,92 TL’ye, Ankara’da 63,89 TL’ye, İzmir’de 64,17 TL’ye, doğu illerinde ise 65,54 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,45 TL

63,45 TL Motorin: 66,31 TL

66,31 TL LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,31 TL

63,31 TL Motorin: 66,17 TL

66,17 TL LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 64,42 TL

64,42 TL Motorin: 67,44 TL

67,44 TL LPG: 31,97 TL

İzmir