Akaryakıtta güncel fiyatlar: 14 Eylül benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:22

Güncelleme: 14.09.2024 - 09:55

Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışlarıyla birlikte akaryakıt fiyat dalgalanmaları görülüyor. Son olarak LPG ve motorine indirim gelmişti.

14 Eylül 2024 Cumartesi gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 41.53 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 41.41 TL

Motorin litre fiyatı: 41,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.61 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41.86 TL

Motorin litre fiyatı: 42,15 TL

LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 42.31 TL

Motorin litre fiyatı: 42,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.91 TL

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 22 lira, motorine ise yaklaşık 25 lira zam geldi.