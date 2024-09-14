Akaryakıtta güncel fiyatlar: 14 Eylül benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergi artışlarının ardından akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor.
Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışlarıyla birlikte akaryakıt fiyat dalgalanmaları görülüyor. Son olarak LPG ve motorine indirim gelmişti.
14 Eylül 2024 Cumartesi gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 41.53 TL
Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 41.41 TL
Motorin litre fiyatı: 41,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.61 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41.86 TL
Motorin litre fiyatı: 42,15 TL
LPG litre fiyatı: 25.16 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 42.31 TL
Motorin litre fiyatı: 42,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.91 TL
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 22 lira, motorine ise yaklaşık 25 lira zam geldi.
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