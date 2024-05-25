Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geldi. 25 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:09
Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Abone Ol google-news

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolar civarından işlem görüyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Benzine bu gece yarısından itibaren1 lira 38 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 41,27 TL

Motorin: 40.15 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,33 TL

Motorin fiyatı: 41,22 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 42,57 TL

Motorin fiyatı: 41,47 TL

LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor. 

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


benzin haberleri motorin haberleri petrol haberleri

İlgili Haberler

Benzine indirim yolda: Bu gece pompaya yansıyacak! 24 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Benzine indirim yolda: Bu gece pompaya yansıyacak! 24 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi başladı! 15 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi başladı! 15 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı! 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı! 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi

Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi
Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!
Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...

Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...
Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı

Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı
Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’