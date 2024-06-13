Akaryakıtta tabela değişti! Motorine zam geldi: 13 Haziran 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:25

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:25

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda fiyatı 82,29 dolar.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.

Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,26 TL

Motorin: 40.62 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,21 TL

Motorin fiyatı: 41,6 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 41,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.