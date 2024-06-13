Akaryakıtta tabela değişti! Motorine zam geldi: 13 Haziran 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gece yarısı zam geldi. Peki 13 Haziran 2024 benzin motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda fiyatı 82,29 dolar.
Motorin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.
Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 40,26 TL
Motorin: 40.62 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41,21 TL
Motorin fiyatı: 41,6 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 41,47 TL
Motorin fiyatı: 41,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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