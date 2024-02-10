Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank... Goldman'dan Türk bankaları için tahminlerini revize etti

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA ve Vakıfbank dahil 4 Türk bankasına ilişkin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:36
Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank... Goldman'dan Türk bankaları için tahminlerini revize etti
Abone Ol google-news

Goldman Sachs 2023 mali yılı sonuçlarını ve en son makro ve bankacılık sektörü trendlerini dahil ettiği değerlendirmelerin ardından Akbank, Garanti BBVA, Yapı ve Vakıf için tahminlerini revize ettiğini bildidi.

Yatırım bankası ayrıca Türk bankaları için değerleme, tahmin dönemini 2025'ken 2026'ya ilerletiklerini belirtti ve "Kapsamımızdaki dört Türk bankası için 2024-26 mali yılları için hisse başına tahminlerimizi, daha yüksek gelir tahminleri (esas olarak faiz dışı gelirdeki iyileşme nedeniyle) ve ortalama olarak daha yüksek kredi büyümesi nedeniyle ortalama yüzde 18 oranında artırıyoruz, bu da ortalama olarak daha yüksek faaliyet gideri beklentileriyle kısmen dengeleniyor" dedi.

ORTALAMA YÜZDE 12 ARTIRILDI

Goldman Sachs, bu tahmin değişikliklerinin bir sonucu olarak ve ileriye dönük geğerlemelerimize göre, bu dört Türk bankası için fiyat hedeflerini ortalama yüzde 12 artırdıklarını da vurguladı.

Goldman Sachs, Akbank için 12 aylık hedef fiyatını 43,5 TL'den 49 TL'ye yükseltirken tavsiyesini "al" olarak korudu. YKB için hedef fiyatını 22,8 TL'den 26 TL'ye çıkarsa da tavsiyesini "nötr" olarak sürdürdü. Garanti Bankası için hedef fiyatını 62 TL'den 71 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "nötr" olarak korudu. Vakıfbank için tavsiye "sat" olarak sürdürülürken hedef fiyat 10,4 TL'den 11 TL'ye çıkarıldı. 

İş Bankası C için tavsiyesini "nötr", hedef fiyatını 24 TL olarak koruyan Goldman Sachs, Halkbank için tavsiyesini "sat" ve hedef fiyatını 7,30 TL olarak sürdürdü.


Goldman Sachs haberleri Türk bankaları haberleri akbank haberleri Yapı Kredi Bankası haberleri Garanti BBVA haberleri vakıfbank haberleri

İlgili Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri tekrar yükselişte

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri tekrar yükselişte
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini: 'Merkez Bankası'nın faiz artışları...'

Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini: 'Merkez Bankası'nın faiz artışları...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!

Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!