AKP'den yeni kanun teklifi: Sermaye sahiplerine aflar ve imtiyazlar geliyor

İktidar partisinin şirketlere yeni ayrıcalıkları ve 'varlık barışı' düzenlemelerini içeren vergi düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi belli oldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 15 maddelik paketin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Güler "Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz varlıklarının 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz" dedi.

Güler'in açıkladığı yeni düzenlemede öne çıkanlar şöyle:

- Kurumlar vergisinde indirime gidiliyor. Bu vergi, imalatçı ve ihracatçılar için vergi yüzde 9'a, diğerleri için yüzde 14'e iniyor. İmalatçı ve ihracatçıya 16 puanlık bir vergi avantajı sağlanacak.

- İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini yüzde 100'e çıkartarak tam muafiyet sağlanacak.

- Son 3 yıl, Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu kişilerden veraset yolu ile mal intikallerinden ise vergi oranını yüzde 1 olarak uygulanacak.

- Yeni nesil şirketlerin kuruluş maliyetleri minimum düzeye düşürülecek.

- Nitelikli iş gücüne yönelik asgari ücret gelir vergisi istisnası artırılacak.

VARLIK BARIŞI MADDELERİ

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027'ye kadar ekonomiye kazanmasının önü açılacak. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kayıtlı olmayan varlıkların da banka ve aracı kurumlara bildirilerek sistemde yer alması sağlanacak.

- Normalde yüzde 5 olarak uygulanan vergi oranı, varlıkların DİBS veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar inecek. Bu varlıklar için hiç bir suretle vergi incelemesi yapılmayacağı da kanuni teminat altına alınacak.