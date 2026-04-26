Kartellerin görünmeyen patronları: Sessiz yükselişin arkasında kadınlar mı var?

Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleri çoğunlukla erkek egemen yapılarıyla bilinse de, uzmanlara göre perde arkasındaki en kritik rollerden bazılarını kadınlar üstleniyor.

Lojistikten kara para aklamaya, sevkiyattan yönetim kademelerine kadar birçok alanda etkili olan kadınlar, artık suç örgütlerinin görünmez aktörleri olarak öne çıkıyor.

Nemesio Oseguera Cervantes olarak bilinen ve dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri sayılan kartel liderinin izinin, sevgililerinden biri üzerinden sürüldüğü öne sürüldü.

Meksika ordusunun yıl başında Jalisco eyaletinde düzenlediği operasyonda özel birlikler saklandığı dağ evine baskın yaptı.

Yetkililer, operasyonun ayrıntılarını sınırlı paylaşsa da, olay kadınların kartellerin iç yapısındaki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) uzmanlarından Henry Ziemer, üst düzey kartel liderlerinin eşlerinin çoğu zaman örgütün mali yapısı, sevkıyat zinciri ve stratejilerine hakim olduğunu belirtti.

Ziemer’e göre, bir lider öldürüldüğünde ya da yakalandığında, eşleri örgütün önemli bölümünü devralabilecek bilgiye sahip olabiliyor.

“KOKAİN KRALİÇESİ” GRİSELDA BLANCO

Latin Amerika suç tarihinin en bilinen kadın figürlerinden biri, Kolombiyalı Griselda Blanco oldu. 1970 ve 1980’lerde Miami uyuşturucu savaşlarının merkezindeki Blanco, tonlarca kokain sevkıyatıyla suçlandı.

Yetkililere göre Blanco, onlarca cinayetle bağlantılıydı. Ancak uzmanlar, asıl gücünün şiddetten çok organizasyon, finans ve kaçakçılık ağlarını yönetme becerisinden geldiğini vurguluyor.

Antonella Marchant da dikkat çeken örneklerden biri oldu.

Şili’de ailesiyle birlikte faaliyet gösteren suç örgütünde sevkıyat takibi ve para tahsilatı görevlerini yürüttüğü belirtilen Marchant, 2023 yılında hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kayıtlarında çetenin fiili liderliğinin Antonella’da olduğu ifade edildi.

“LA JEFA” VE KARTELİN PARA TRAFİĞİ

“El Mencho”nun eşi Rosalinda Gonzalez Valencia, Meksika basınında uzun yıllardır kartelin mali beyni olarak gösteriliyor. “La Jefa” lakabıyla tanınan Valencia, kara para aklama suçlamalarıyla yargılandı ve çeşitli dönemlerde tutuklandı.

Uzmanlara göre, kartel liderlerinin eşlerini yalnızca “eş” olarak görmek yanıltıcı olabilir. Çünkü birçok kadın doğrudan para yönetimi ve organizasyon süreçlerinde yer alıyor.

Kartel liderlerinin partnerleri için kullanılan “buchona” ifadesi, lüks yaşam tarzı ve sosyal medya gösterişiyle ilişkilendirilse de uzmanlar bunun eksik bir tablo çizdiğini savunuyor.

Araştırmacılara göre, birçok kadın yalnızca vitrin figürü değil; doğrudan karar alan, para yöneten ve operasyon planlayan aktörler konumunda.

Uzmanlara göre organize suç yapıları giderek daha “cinsiyet dengeli” hale geliyor.

Erkekler sahada silahlı güç olarak öne çıksa da, kadınlar giderek daha fazla yönetim, para ve strateji alanlarında söz sahibi oluyor.