AKP dönemini görmediler!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:35

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:35





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, borcunu ödemeyen belediyelere mevzuatın öngördüğü haciz dahil işlemleri uygulayacaklarını söyledi. Işıkhan, en borçlu belediyelerin CHP’li belediyeler olduğunu belirtti. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “AKP’li belediyeler de borçlu. Söyleminiz bir ayrımcılık, kabul etmiyoruz” dedi. Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8.4 milyar lira SGK borcu olduğunu savundu. Mart ayında borcun 4.5 milyar lira olduğunu belirten Işıkhan, 7 ayda borcun neredeyse 2 katına çıktığını bildirdi. Borcun katlanarak arttığını anlatan Işıkhan, haciz uygulayacaklarını söyledi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, borçlu bütün belediyelerin tek tek açıklanmasını istedi. CHP’li Cavit Arı, AKP’li belediyelere de haciz yapılıp yapılmadığını sordu. Arı, “Camiyle takas yaptınız, camiyle!” dedi.

‘YOK ÖYLE YAĞMA'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek’ten kaldığını belirten Arı, “20 sene AKP yönetti orayı” diye konuştu. Bu borçların AKP döneminden kaldığını yineleyen Arı, “Yok öyle yağma! Yok öyle ucuz siyaset” dedi. Arı, bakana, “2023 öncesi kaç tane haciz yaptın AKP’li belediyelere. Park, bahçeyle, camilerle takas yaptınız” dedi. Bakan Işıkhan, “Mevzuatımız bize ne emrediyorsa, parti ayrımı gözetmeksizin uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz” görüşünü savundu.

‘BIRAKIN LAF ÇEVİRMEYİ'

Arı, “2023 öncesi haciz yaptınız mı yapmadınız mı ? Bunu cevaplayın, bırakın laf çevirmeyi, orta sahada top çevirmeyi bırakın” dedi. Işıkhan, borçların yüzde 25’inin de AKP’li belediyelere ait olduğunu söyledi. CHP’li Arı, “Hacizleri bizim belediyelere yapmayı biliyorsunuz. 2023’te yapmadıysanız o da sizin ayıbınız” dedi.

‘SEÇİMİN RÖVANŞI'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’li belediyelere yönelik bu uygulamanın seçimin rövanşı olduğunu belirterek, “Dünya alem biliyor seçimin rövanşı” diye konuştu. Bakan Işıkhan, tüm belediyelerden toplam 150 milyar TL alacak olduğunu söyledi. Işıkhan, belediyelerden “borcuna karşılık cami alındığı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını, hiçbir şekilde cami, okul binalarını takas yapmadıklarını söyledi.

'CHP'Lİ BELEDİYELERİ SUÇLAMAK İSTİYOR'

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Sayın bakana direkt olarak ‘hangi belediyelerin borcu var ?’ diye sorulmadı ama sayın bakan bunu söylemek istedi çünkü bir biçimde CHP’li belediyeleri suçlamak ve ‘belediyelerin borcu var’ demek istiyor” değerlendirmesini yaptı.

AKP DÖNEMİ BORÇLARI

AKP döneminde oluşan borçlara işaret eden Türeli, Türkiye’nin dış borcunun AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 132 milyar dolar olduğunu anımsatarak, “Şu anda ne biliyor musunuz ? 2024 ikinci çeyrek ? 512 milyar dolar” dedi. AKP döneminde 63 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını belirten Türeli, “Türkiye’nin bütün ata yadigarları, kurumları; 70 milyar doların 63 milyar doları özelleştirme AKP döneminde yapılmış” diye konuştu. İç borca da dikkat çeken Türeli, “150 milyar TL’ymiş 2002’de. Şu anda ne kadar biliyor musunuz ? 4 trilyon 280 milyar lira, artış yüzde 2.753...” değerlendirmesini yaptı. Türeli, SGK’nın vadesi geçmiş alacaklarının 2023 sonunda 540 milyar lira olduğunu da kaydetti.