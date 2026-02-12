AKP, ‘güvencesiz istihdamı’ dayatıyor: Sözleşmeliler 500 bine dayandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamudaki istihdam verilerini paylaştı. Sözleşmeli personel sayısındaki artış dikkat çekti. Geçen yılın 3. çeyreğinde kamuda toplam 5.3 milyon personel vardı. Kadrolu personel sayısı 3.4 milyondu. Kadrolu personel sayısı geçen yılın sonu itibariyle 3.5 milyona çıktı. Sürekli işçi sayısı 1.2 milyondu. Yine 1.2 milyonda kaldı. Geçici işçilerin sayısı 52 binden 40 bine indi. Diğer kapsamdaki personel sayısı da 98 bin 196’dan 97 bin 886’ya geriledi.

GÜVENCESİZ İSTİHDAM ARTIYOR

Sözleşmeli personel sayısında ise artış oldu. Geçen yıl eylül itibariyle kamudaki sözleşmeli personel sayısı 444 bin 353’tü. Aralık itibariyle 462 bin 90’a çıktı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde sözleşmeli personel sayısı 318 bin 17’den 336 bin 198’e yükseldi. YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 25 bin 576, özel bütçeli diğer idarelerde 13 bin 982, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 423, sosyal güvenlik kurumlarında bin 637, döner sermaye ve kefalet sandıklarında 3 bin 112, diğer kamu idarelerinde bin 796 sözleşmeli personel bulunuyor. KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında 44 bin 396, özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda 45, özel kanunu bulunan kuruluşlarda 26 bin 982 sözleşmeli personel var. İl özel idarelerinde 75, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 7 bin 868 sözleşmeli personel bulunuyor.