AKP iktidarı yüzdelik artış oranlarıyla övünüyor ama gerçek maaş rakamları içler acısı: Ücrette utanç tablosu

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

İktidar, 2002 yılı ile karşılaştırma yaparak ücret, maaş ve aylıklardaki artışlarla övünmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayımladığı veriler ise “acı tabloyu” ortaya koydu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı düzenli olarak “seçilmiş ücret ve aylıklara ilişkin bazı göstergeleri” yayımlıyor. Ocak artışlarıyla birlikte yeni tablo da güncellendi. Tabloda, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı ile karşılaştırma yapılarak “nominal ve reel” yüzdelik artışlar gösteriliyor. Yüzdelik artışlar yüksek görünüyor. Ancak maaş, ücret ve artışlar, asgari ücret ve açlık sınırı ile karşılaştırıldığında ise aynı “görüntüyü” vermiyor. Türk-İş’in araştırmasına göre ocak itibarıyla açlık sınırı 22 bin 131 liraya ulaşmış durumda. Yaklaşık 8 milyon işçinin geçim ücreti haline gelen asgari ücret 22 bin 105 lira ile açlık sınırının altında.

‘ORTALAMA’ ÇÖKTÜ

En düşük SSK emekli aylığı 2002 yılında 257 lira ile 184.3 lira olan asgari ücretin üzerindeydi. Bugün ise en düşük SSK emekli aylığı 15 bin 782 lira ile açlık sınırının da asgari ücretin de çok altında kaldı. En düşük emekli sandığı aylığı da 2002 yılında 376.5 lira ile asgari ücretin oldukça üzerindeydi. Bugün ise 16 bin 532 lira ile açlık sınırının da asgari ücretin de çok altına düştü.

Ortalama emekli sandığı aylığı 2002 yılında 502 lira ile 184.3 lira olan asgari ücretin çok üzerindeydi. Bugün ise 20 bin 554 lira ile asgari ücretin de açlık sınırının da altına düşmüş durumda. En düşük Bağ-Kur emekli aylıkları da ocak itibarıyla 14 bin 469 lira. Aslında bu aylıklar daha da düşük. Ancak aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak 14 bin 469 liraya yükseltiliyor.

Engelli ve 65 yaş aylıklarındaki durum ise içler acısı. Bu aylıklar ne asgari ücret ne de açlık sınırı ile karşılaştırılamıyor bile. Engelli aylığı ocak itibarıyla 5 bin 319 lira. 65 yaş aylığı 4 bin 442 lira.

ÖĞRENİM KREDİSİ

Öğrenim kredisi ise sadece 3 bin lira. Tabloya göre en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira. Ortalama memur maaşı ise 49 bin 599 lira. Ortalama kamu işçisi ücreti de 43 bin 661 lira.