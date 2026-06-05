AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Türkiye'nin üç katılım bankası birleşiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, katılım finans sektörüne ilişkin yeni adımları duyurdu.

Erdoğan, konuşmasında Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ile Halk Katılım bankalarının birleştirileceğini açıkladı.

KATILIM FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ ADIM

Erdoğan, Türkiye’de katılım finans sektöründeki kurum sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, katılım bankacılığının sektördeki payının yüzde 9,5 seviyesine yükseldiğini söyledi.

Sukuk ihraçlarının da büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, toplam ihraç tutarının geçen yıl 614 milyar TL seviyesine ulaştığını kaydetti. Bu tutarın yüzde 64’ünün T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 36’sının ise katılım bankaları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

EMLAK KATILIM İÇİN HALKA ARZ HEDEFİ

Erdoğan, Emlak Katılım’ın halka arz edilmesinin hedeflendiğini de açıkladı.

2018 yılında Emlak Bankası’nın Emlak Katılım’a dönüştürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, bankanın kısa sürede sistemin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, faizsiz finans sisteminin geliştirilmesi ve katılım finans araçlarının yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.