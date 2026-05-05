AKP'li Güler'den 'ara zam' açıklaması: 'Gündemimizde herhangi bir çalışma yok'

5.05.2026 11:54:00
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme gelen ara zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifinin ayrıntılarını açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 açıklandığı, Memur-Sen'den 'ara zam' talebi geldiği anımsatılarak "Ara zamla ilgili olarak sizin görüşünüzde bir çalışma var mı" sorusu üzerine Güler, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi. 

"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"

Güler, 'ara zam' gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu, artışına sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim."

CHP'den iktidara acil 'ara zam' çağrısı: 'Artık kimsenin bekleme lüksü kalmadı' CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, nisan ayı enflasyonunun ardından emekli, memur ve asgari ücretliye yapılan zamların eridiğini belirterek hükümete ara zam çağrısı yaptı. Yavuzyılmaz, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yurttaşın alım gücünün hızla düştüğünü vurguladı.
SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zam mesajı: 'Yasaya göre olması gereken...' Fiyat artışları ve temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamlar yıl başında belirlenen asgari ücretin yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın maliyet artışlarına dikkat çektiği değerlendirmeleriyle birlikte, milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayına çevrildi. Alım gücünün korunması adına gündeme gelen bu beklenti, ekonomi yönetiminin atacağı adımları bekliyor.
4 aylık enflasyon memur ve memur emeklisine yılbaşında verilen zammın tamamını eritti: Emekçi artık alacaklı Enflasyon, memur ile memur emeklisine yılbaşında verilen zammı tamamen eritti. Enflasyon farkı oluşan emekçiler alacaklı hale geldi. Asgari ücret ve en düşük emekli aylığındaki erime de sürüyor.