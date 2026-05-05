SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zam mesajı: 'Yasaya göre olması gereken...'
5.05.2026 11:02:00
Fiyat artışları ve temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamlar yıl başında belirlenen asgari ücretin yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın maliyet artışlarına dikkat çektiği değerlendirmeleriyle birlikte, milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayına çevrildi. Alım gücünün korunması adına gündeme gelen bu beklenti, ekonomi yönetiminin atacağı adımları bekliyor.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından başkentte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle yılın ilk aylarındaki fiyat artışları, ücretlerin güncellenmesi ihtimalini gündeme taşıdı.

GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

SGK uzmanı İsa Karakaş, mevcut gündemin ağırlıklı olarak küresel gelişmelere odaklandığını ancak ekonomik koşullarda değişim yaşanması halinde asgari ücret konusunun yeniden ele alınabileceğini belirtti. Bu kapsamda temmuz ayında bir artış olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

2026 yılı başında net 28 bin TL olarak belirlenen asgari ücret, yılın ilk aylarında yaşanan fiyat artışlarının ardından yeniden tartışma konusu haline geldi.

MEVCUT ÜCRET TARTIŞMA YARATIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre mevcut asgari ücret, temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle ekonomik şartlar dikkate alındığında ücret seviyesinin daha yüksek olması gerektiği ifade ediliyor. Ancak ara zam konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KARAKAŞ’TAN 42.585 TL DEĞERLENDİRMESİ

İsa Karakaş geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Şu anda Mart ayındayız. Mart ayında asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor? Yasaya göre, düzenlemeye göre, adalete göre derseniz, olması gereken rakam 42.585 TL" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücretin neden bu seviyede olması gerektiğini de açıklayan Karakaş, "Asgari ücret tanımı belli. Nedir? Bekar bir işçinin yeme, içme, kira, ulaşım, bütün giderlerini karşılayacak yani asgari düzeyde yaşayacağı ücret bugün itibariyle 42.585 TL. Peki asgari ücret ne kadar bugün? 28.000 TL" ifadelerini kullandı.

TEMMUZDA ZAM OLACAK MI?

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor. Uzmanlara göre yıl ortasında ücret güncellemesi yapılmasının önünde yasal bir engel yok. Geçmiş yıllarda benzer ekonomik koşullarda yıl içinde birden fazla zam uygulandığı da hatırlatılıyor.

MALİYET ARTIŞLARI ETKİLİ

İsa Karakaş konuyla ilgili değerlendirmesinde, ''Önceki yıllarda Türkiye'nin deneyimi de var ihtiyaç olduğu müddetçe yapılıyor. Biliyorsunuz daha yeni elektriğe, doğalgaza yüzde 25 oranında zam geldi.

Bugün itibariyle zaten asgari ücretin yüzde 10.4'ü eridi. Dolayısıyla insanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir" ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #asgari ücret #SGK #ara zam

