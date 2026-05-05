4 aylık enflasyon memur ve memur emeklisine yılbaşında verilen zammın tamamını eritti: Emekçi artık alacaklı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 oldu. Bu yıl için öngörülen yüzde 16’lık enflasyon hedefine 4 ayda yaklaşıldı. Milyonlarca memur ile memur emeklisine yılbaşında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı verilmişti. Enflasyon, memur ile memur emeklisine verilen zammın tamamını eritti. Memur ile memur emeklisinin yüzde 3.28 oranında enflasyon farkı oluştu. Ancak memur ile memur emeklisi enflasyon farkını alabilmek için 6 aylık enflasyonun belli olmasını bekleyecek. Enflasyon farkı da 6 aylık enflasyona göre temmuz ayında ödenecek. Maaş ve aylıklar o zamana kadar erimeye devam edecek.

HÜKÜMET TALEPLERE KULAK TIKIYOR

Bütün memur konfederasyonları memur ile memur emeklisine acilen seyyanen zam yapılmasını istiyor. Ancak hükümet aylardır bu taleplere kulak tıkıyor. Enflasyondaki kaybın gecikmeksizin aylık olarak maaş ve aylıklara yansıtılması talebi de görmezden geliniyor. Enflasyonun önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlik nedeniyle daha da artması bekleniyor. Bu durumda erime de devam edecek.

ASGARİ ÜCRET DE ERİYOR

Milyonlarca işçinin bir aylık ücreti olan asgari ücret ile milyonlarca emeklinin aylığı da uzun süredir açlık sınırının altında bulunuyor. Ücret ve aylıklar enflasyon karşısında aydan aya erimeye devam ediyor. Asgari ücret şu anda 28 bin 75 lira. 4 aylık enflasyon verilerine göre, asgari ücret 4 ayda 4 bin 110 lira eridi. En düşük emekli aylığı da şu anda 20 bin lira. En düşük emekli aylığındaki erime ise 2 bin 928 lira oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Onların da şimdiden yüzde 14.64 oranında zammı kesinleşti. Ancak kesin zam oranı 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile netleşecek. Emekli, zamlı aylığını temmuz ayında alabilecek.