Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li isim açıkladı: En düşük emekli maaşı resmen belli oldu!

AKP'li isim açıkladı: En düşük emekli maaşı resmen belli oldu!

3.07.2025 15:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
AKP'li isim açıkladı: En düşük emekli maaşı resmen belli oldu!

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarında düzenleme yapıldı. Yapılan zamla birlikte en düşük maaş yeniden belirlendi. AKP’nin açıklamasıyla detaylar netlik kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk yarısına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini yüzde 16,67 olarak açıkladı. Bu gelişmenin ardından, en düşük emekli maaşına yapılacak zam konusunda AKP’nin atacağı adımlar merak konusu oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün saat 15.30’da en düşük emekli aylıklarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da netleşti.

TÜİK’in duyurusuna göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık bazda ise yüzde 35,05 olarak belirlendi. Bu rakamlarla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

Eğer en düşük emekli aylığı bu oranda artırılırsa, şu anda 14 bin 469 TL seviyesinde olan maaş, 2411,98 TL’lik artışla birlikte 16 bin 880,98 TL’ye yükselecek.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

SSK (4A) emeklileri için ödeme günleri:

Tahsis No Son RakamıÖdeme Günü
917 Temmuz
718 Temmuz
519 Temmuz
3 20 Temmuz
121 Temmuz
822 Temmuz
623 Temmuz
424 Temmuz
225 Temmuz
026 Temmuz

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme günleri:

Tahsis No Son RakamıÖdeme Günü
9, 7, 525 Temmuz
3, 126 Temmuz
8, 6, 427 Temmuz
2, 028 Temmuz
İlgili Konular: #tüik #Emekli #emekli maaşı #Abdullah Güler