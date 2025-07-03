AKP'li isim açıkladı: En düşük emekli maaşı resmen belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk yarısına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini yüzde 16,67 olarak açıkladı. Bu gelişmenin ardından, en düşük emekli maaşına yapılacak zam konusunda AKP’nin atacağı adımlar merak konusu oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün saat 15.30’da en düşük emekli aylıklarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da netleşti.

TÜİK’in duyurusuna göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık bazda ise yüzde 35,05 olarak belirlendi. Bu rakamlarla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

Eğer en düşük emekli aylığı bu oranda artırılırsa, şu anda 14 bin 469 TL seviyesinde olan maaş, 2411,98 TL’lik artışla birlikte 16 bin 880,98 TL’ye yükselecek.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

SSK (4A) emeklileri için ödeme günleri:

Tahsis No Son Rakam ı Ödeme Günü 9 17 Temmuz 7 18 Temmuz 5 19 Temmuz 3 20 Temmuz 1 21 Temmuz 8 22 Temmuz 6 23 Temmuz 4 24 Temmuz 2 25 Temmuz 0 26 Temmuz

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme günleri: