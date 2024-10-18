AKP milletvekillerini bile ayağa kaldıran kredi kartına vergi torbadan çıktı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2024 - 04:00

Komisyonda geri çekilen teklifte limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na (SSDF) 750 lira “katılım payı” alınması öngörülüyordu.



Geri adım atılmadan önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün AKP Genel Merkezi’nde milletvekilleri ve parti yöneticileri ile bir araya gelmişti. Şimşek milletvekillerine ekonomideki gelişmelere ilişkin bilgiler verirken toplantının en önemli konularından birisinin ise “kredi kartına vergi” olduğu öğrenilmişti.

Alınan bilgiye göre toplantıda halktan tepki aldıklarını dile getiren milletvekilleri, insanların artık her şeyi kredi kartı ile alır hale geldiklerine dikkat çekerek Şimşek’e, “İnsanlar geçinemiyor. Bu kredi kartı işini vatandaşa nasıl açıklayacağız? Tepkiyle karşılaşıyoruz” dediler.

BİZ HAZIRLAMADIK

Şimşek’in ise milletvekillerinden bu düzenlemenin vergi değil, “katılma payı” olduğunu yurttaşlara anlatmasını istediği kulislere yansırken milletvekillerinin ise buna itiraz ettiği belirtilmişti.

Bu arada ekonomistler, düzenlemenin vergi toplamanın mantığına da aykırı olduğunu, böyle bir düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın köklü bürokrasisinden nasıl geçtiği konusunda da eleştirilerini dile getiriyorlardı.

Toplantıda Şimşek’in düzenlemeyi kendilerinin hazırlamadıklarını, sürece dahil olduklarını söylediği de öne sürüldü. Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada da teklife ilişkin olarak şunları söylemişti:

“Eleştirilere de biz tabii ki kulaklarımızı asla tıkamayız, tıkayamayız. Birtakım öneriler gelmiş bir havuza. Bu önerilerden bir teklif oluşmuş ve bu teklif yüce Meclis’imizin takdirine sunulmuş. Yapılan değerlendirmeleri dikkate alırız, yüce Meclis’imiz alır.”

Bu arada toplantıda Şimşek’in yılbaşından sonra enflasyondaki düşmenin etkisinin vatandaş tarafından daha fazla hissedileceğini söylediği de öğrenildi. Enflasyondaki kalıcı düşüşün 2 yıllık süreçte gerçekleşeceği de belirtildi.