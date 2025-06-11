AKP ‘satış’ şampiyonu

Türkiye’de özelleştirme kararlarının ilk alındığı 1986 yılından bu yana toplam 72.3 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Bunun 64.3 milyar doları AKP döneminde gerçekleşti. Büyük işletmelerin satışı tamamlanınca son yıllarda arsa, arazi ve bina satışları öne çıktı.

CHP TBMM Grubu’nun raporuna göre 2024’te tamamı taşınmaz satışlarından 121.7 milyon dolar gelir elde edilirken bu rakam 2025’in ilk beş ayında 741.6 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 504 milyon doları Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkı devrinden, 237.5 milyon doları ise taşınmaz satışlarından geldi.

Raporda Cumhuriyet döneminde kamu kaynaklarıyla kurulan varlıkların satıldığı, bu gelirlerin ise cari harcamalara harcandığı vurgulandı. Özelleştirme gelirlerinin kalemlere göre dağılımı da şöyle:

Hisse satışları: Toplam 46.1 milyar dolar (AKP: 39.1 milyar dolar)

Tesis/işletme satışları: Toplam 18.2 milyar dolar (AKP: 17.8 milyar dolar)

Otel/sosyal tesisler: 688.5 milyon dolar (AKP: 651.8 milyon dolar)

Taşınmazlar: 5.1 milyar dolar (AKP: 4.9 milyar dolar)

Varlık satışı: 745.2 milyon dolar (AKP: 708.8 milyon dolar)