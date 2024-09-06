AKP'li Bakan çiftçi eylemlerinden CHP'yi sorumlu tuttu: 'İnsanları sokağa dökmeye çalışıyorlar'

Yayınlanma: 06.09.2024 - 17:26

Güncelleme: 06.09.2024 - 17:26

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın Söğütözü Yerleşkesi’nde “Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli” başlıklı basın toplantısı düzenledi.

'MAZOTUN YARISI GÜBRENİN YÜZDE 25’İ KARŞILANACAK'

Bakan Yumaklı konuşmasında “Bitkisel üretim destekleme modeli; temel destek, planlama desteği ve üretim geliştirme desteği olarak 3 ana başlığa indirilmiş durumda. Temel destek ne? Planlamaya dahil olan ürünlerin dışındaki ürünlere ve planlamaya dahil olup da belirlenen havzalarda üretilen ürünlere başka her hangi bir kıstas aranmaksızın o ürünler için kullanılan mazotun yarısının, gübrenin ise yüzde 25’ini vermek üzere tasarlandı. Türkiye’de üretim yapan bütün üreticiler temel desteği alacak. Sadece planlama grubundaki ürünler için bir farklılık var. Onların belirlenen havzalarda üretilmesi istiyoruz” ifadelerini kullanarak mazotun yarısının gübrenin ise yüzde 25’inin karşılanacağını iddia etti.

Tarlada kalan mahsulü ve zararına satmak zorunda kalınan ürün için çiftçilerin yaptığı eylemlere de değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şöyle konuştu:

"CHP’nin ilgili il ya da ilçe örgütleri tarafından organize edildiğini, hatta ilk dönemlerde parti flamalarının da en önde gezdiğini gördük."

'HDP DE DAHİL OLMAK ÜZERE'

Yumaklı konuşmasının ardından bir 'basın mensubu'nun bu eylemleri muhalefetin kışkırtması olarak mı yorumluyorsunuz soruna ise şu yanıtı verdi:

“Çözüm insanları sokağa davet ederek olmaz. Çözüm, soruna karşı bir çözüm önerisi getirerek olur. Biz bunlar ile alakalı ilk tespitlerimizde CHP’nin ilgili il ya da ilçe örgütleri tarafından organize edildiğini, hatta ilk dönemlerde parti flamalarının da en önde gezdiğini gördük. Şimdi de benzer şeyi yapmaya devam ediyorlar. En son Konya’da benzer bir şey oldu. Biz biliyoruz ki orada HDP de dahil olmak üzere diğer unsurların tamamı organize bir şekilde insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bu düşünceden artık vazgeçmeleri gerekir. Önerileri varsa söylesinler, insanları sokağa dökmek hiçbir çözüme ulaştırmayacak.”