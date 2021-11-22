AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu: Dolar fırladı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 19:30

AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu.

Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır" dedi.

DOLAR YÜKSELDİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 11.4673 seviyesine geldi.