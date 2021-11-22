AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu: Dolar fırladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulunarak "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar fırladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 19:30
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu: Dolar fırladı
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AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu. 

Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır" dedi. 

DOLAR YÜKSELDİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 11.4673 seviyesine geldi.


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