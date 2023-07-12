AKP'li Niğde Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 30 zam yaptı!

Yayınlanma: 12.07.2023 - 18:01

Güncelleme: 12.07.2023 - 18:02

Niğde'de geçen yıl öğrenci 5 lira, tam 7 lira olan otobüs ücretlerine yüzde 30 zam geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan S.S. 51 Nolu Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Rıdvan Eryiğit, şehiriçi ulaşıma en son geçen sene zam yapıldığını belirtti.

"ZAM ALMAMIŞ GİBİ OLDUK"

Eryiğit, “Belediyeye verdiğimiz dilekçede yüzde 50 zam istemiştik ama belediye meclisinden yüzde 30 olarak geçmiştir. Şu an aldığımız zam gelen mazotların asgari ücretin tekrar yükselmesinden dolayı aldığımız zammı eski durumuna getirdi. Böylece zam almamış gibi olduk. Fiyatlarımız öğrenci 6,5 lira, tam 9 lira, öğrenci kartsız biniş 8,5 lira ve tam kartsız 11,5 liraya yükseldi. Biz vatandaşlarımızın kart kullanmasını tavsiye ediyoruz. Yeni yapacağımız uygulamada kredi kartlarını faaliyete geçireceğiz. Kent kart ile binerlerse daha uygun olur. Geçen sene toplu taşımada öğrenci 5 lira tam 7 liraydı, yüzde 30’luk bir zam verilmiş oldu. Devletin açıkladığı enflasyon yüzde 70. Esnaf verilen zamdan memnun değil, vatandaşta değil" dedi.