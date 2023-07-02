Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi.
14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı.
İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü bir süreliğine ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşturken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.
Son olarak; Bolu Dağı geçişinde 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.
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