Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 13:20
Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Abone Ol google-news

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi.

14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü bir süreliğine ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşturken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Son olarak; Bolu Dağı geçişinde 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.


Anadolu Otoyolu bolu bolu dağı zincirleme kaza

İlgili Haberler

Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi
Milli sporcu Uğurcan Özer İspanya'da bronz madalya kazandı!

Milli sporcu Uğurcan Özer İspanya'da bronz madalya kazandı!

En Çok Okunan Haberler