AKSA Enerji, Özbekistan'daki santrallerinin modernizasyonu için kredi anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 16:45

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş., 06.03.2024 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla, Özbekistan'da bulunan Taşkent B ve Buhara doğalgaz santrallerinin modernizasyonu projelerinde önemli bir adım attıklarını duyurdu. 230 MW ve 270 MW kurulu güce sahip olan bu iki santral, Finlandiya menşeili enerji çözümleri firması Wartsila ile yürütülecek projeler kapsamında geliştirilecek.





Fark Yaratan Bir Yatırım

04 Mart 2024 tarihinde imzalanan kredi anlaşması, projenin finansmanı için Almanya'nın önde gelen bankalarından Bayern LB (Bayerische Landesbank) ile gerçekleştirilmiştir. Bu anlaşma, söz konusu santrallerin modernizasyonunu kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Wartsila ile gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmaları neticesinde, her iki santralde de emre amade kapasitenin toplam 50 MW artması hedeflenmektedir.





Ekonomik Katkı ve Beklentiler

AKSA Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, bu projenin, Özbekistan'daki santrallerden elde edilen yıllık FAVÖK katkısını 2025 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında artırması beklenmektedir. Bu yatırım, şirketin bölgedeki operasyonel verimliliğini ve mali performansını önemli ölçüde iyileştirecek bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

AKSA Enerji’nin bu adımı, sürdürülebilir enerji üretimi hedefleri doğrultusunda, bölgesel enerji piyasalarında güçlü bir konuma sahip olma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu proje ile sadece enerji kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmayı hedefliyor.