Aktif-pasif oranı 1.79’a düştü! 6.8 milyon kişinin primini devlet ödüyor: Sosyal güvenlikte alarm
Türkiye’de her zaman önemli bir tartışma konusu olan sosyal güvenlik sistemi, bir kez daha gelir-gider farklarıyla gündemde.
CHP TBMM Grubu’nun güncel raporuna göre EYT’lilerin emekli olmaya başladığı mayıs ayında SGK’nin aktif-pasif oranı (sigortalı sayısı/dosya bazında emekli aylığı alanlar) 1.79’a geriledi. Çalışan bir sigortalının kaç emekliye aylık ödediğini gösteren bu oranın ortalama 4 olması gerekiyor. Türkiye’de ise bu oran en fazla 2.01’e (2022 sonu) kadar yükseldi.
Bu konuda raporda yer alan veriler şöyle:
- İlk 5 ayda sigortalı sayısı 1 milyon 373 bin kişi azalarak 24 milyon 971 bin kişiye indi. Dosya bazında aylık alanların sayısı ise 790 bin kişi artarak 13 milyon 919 bin kişiye yükseldi. Bir dosyadan birden fazla aylık alanlar nedeniyle aylık alan toplam kişi sayısı ise 792 bin kişi artarak 14 milyon 724 bin kişi oldu.
- Sosyal sigorta kapsamındaki (özel sandıklarda dahil) nüfus ise 444 bin kişi azalarak 75 milyon 85 bin kişiye indi. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamındaki kişi sayısı da 188 bin kişi azalarak 8 milyon 900 bin oldu. Bunların 2 milyon 75 bini GSS primini kendisi öderken 6 milyon 825 bin kişinin primi ise devlet tarafından karşılanıyor.
- İlk 5 ayda SGK’nin gelirleri yüzde 112.3 artarak 725.2 milyar liraya yükselirken giderler yüzde 107.5 artarak 749.3 milyar lira oldu. SGK’nin gelirlerinin 281 milyar liralık kısmı bütçeden yapılan transferlerden oluşuyor. Bunun yanında EYT kapsamında emekli olmak isteyenlerin geçmişe dönük borçlanmaları nedeniyle yoğun bir prim ödemesi yaptığı bu dönemde SGK’nin finansman açığı yüzde 23.3 artarak 24 milyar liraya yükseldi.
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