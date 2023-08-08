Aktif-pasif oranı 1.79’a düştü! 6.8 milyon kişinin primini devlet ödüyor: Sosyal güvenlikte alarm

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

CHP TBMM Grubu’nun güncel raporuna göre EYT’lilerin emekli olmaya başladığı mayıs ayında SGK’nin aktif-pasif oranı (sigortalı sayısı/dosya bazında emekli aylığı alanlar) 1.79’a geriledi. Çalışan bir sigortalının kaç emekliye aylık ödediğini gösteren bu oranın ortalama 4 olması gerekiyor. Türkiye’de ise bu oran en fazla 2.01’e (2022 sonu) kadar yükseldi.

Bu konuda raporda yer alan veriler şöyle: