Alarko Carrıer Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına girdi
Halka açık olan ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin arasına girdi.
İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, her yıl Türkiye'nin en başarılı şirketlerini belirlendiği Fortune 500 listesinde geçtiğimiz yıla göre 8 basamak yükselerek 425. sırada yer aldı. 2021 yılını yüzde 60 ciro artışıyla kapattıkları belirten Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş; “2021 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize hız verdik. Ürün gamımızı tamamlayacak projeler geliştirdik. İklimlendirme sektörünün öncü şirketi olarak 2021 yılında verimli bir çalışma planı ve fabrikamızdaki ürün bazlı yatırımlarımız sayesinde hem üretim hem de satış rakamlarımızı önemli ölçüde arttırdık. Diğer yandan dünyadaki üretim sürecindeki trendleri de yakından takip ediyoruz. Tasarımdan üretime ve satış sonrasına kadar tüm süreçleri bir bütün olarak görüyor, iş süreçlerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş MRP, ERP ve CRM yazılımlarının son halkası olan PLM (Product Lifecycle Management) yazılımıyla, tasarım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca ürünün takip edildiği bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin tüm yaşamı boyunca izlenebilirliğini sağlayabiliyoruz” dedi.
AR-GE YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK
İç ve dış pazarlarda daha aktif bir pazarlama stratejisi ile yıl sonu hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Hırant Kalataş; “Kurulduğumuz günden bu yana iklimlendirme sektörünün yenilikçi markası olarak yüksek teknoloji ürünler geliştiriyoruz. Bu amaçla 55 kişilik Ar-Ge ekibimiz üniversiteler ile ortak çalışmalar, testler gerçekleştiriyor. Gelişim ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 2022 yılında da kârlılık, likidite ve operasyonel verimliliğimizden taviz vermeyerek hedeflerimize ulaşacağız” dedi.
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