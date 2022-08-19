Alarko Holding’in net kârı 3.3 milyar TL’ye ulaştı

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:28

Alarko Holding, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Holding, konsolide bazda, satış karını 30 katın üzerinde bir büyüme ile 3.3 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıla çok güçlü bir başlangıç yapmamızın akabinde, bu çeyrekte de beklentilerimizin üzerinde sonuçlar elde ettik. Son 6 çeyrektir konsolide karımızı sürekli artırmayı başardık. Özellikle büyümenin ivme kazanması beni daha da tatmin etti. Her ne kadar zorlu faaliyet ortamı devam etse bile, çeşitlendirilmiş iş kollarımız, üstün icra kabiliyetimiz, etkin finans politikalarımız ve dijitalleşme stratejimiz ile başarılı operasyonel ve finansal sonuçlara imza attık. Konsolide bazda, net karımız ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 30 kat artışla 3.3 milyar TL’na ulaşmıştır."

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Yıldız, yılın ikinci yarısında da enflasyon, emtia fiyatları, bölgesel ve global riskleri yakından takip edeceklerini söyledi. Yıldız, "Bu risklerin topluluğumuzun faaliyetleri üzerindeki etkilerini azaltmak adına çeşitli riskten korunma araçlarını kullanarak proaktif olmaya devam ediyoruz.

Grubumuzun yalın, verimli bir faaliyet süreciyle rekabette önde olması adına dijital dönüşümü şirketlerimize ve faaliyetlerimize entegre ediyoruz. Bütün iş modellerimizi ve faaliyetlerimizi gözden geçirerek bu dönüşümü sürdürüyoruz. İnanıyorum ki bu dönüşümün tüm gruplara entegre edilmesi ile zaten etkin olan operasyonel verimliliğimiz bir üst seviyeye çıkacak bu da sürdürülebilir büyümemize önemli katkıda bulunacaktır" diye konuştu.