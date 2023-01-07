Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Ant Group'un yönetiminden çekiliyor

Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:13

Güncelleme: 07.01.2023 - 17:13

Ünlü iş insanı Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, finans şirketi Ant Group'un yönetiminden çekilecek.

Şirketin ortaklık yapısının yeniden şekillendirilmesinin ardından Ma'nın payı yüzde 6,2'ye düşecek.

Yeniden yapılandırmadan önce Ma'nın, 2020 yılında borsalara sunulan halka arz izahnamesine göre Hangzhou Yunbo ve diğer iki kuruluş aracılığıyla şirketteki hisse payı yüzde 50,52 idi.

Şirket açıklamasında, şirketin hissedar yapısını "daha şeffaf ve çeşitlendirilmiş" hale getirmeye yönelik bir hamle olan pay hakları düzenlemesinin herhangi bir hissedarın ekonomik çıkarlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

Şirket, Ma da dahil olmak üzere 10 büyük hissedarının pay haklarını kullanırken artık birlikte hareket etmemeyi kabul ettiklerini ve yalnızca bağımsız olarak pay alabileceklerini ve böylece hiçbir hissedarın "Ant Group üzerinde tek veya ortak kontrole" sahip olmayacağını söyledi.