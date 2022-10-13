Alım gücü düşen yurttaş, giyimde yenisini alamayınca terzi ve ayakkabı tamircisine yöneldi
Spor ayakkabılar bin liradan, pantolonlar 200 liradan başlayınca yurttaş çareyi onarmakta buldu. Ayakkabı tamircisi ve terziler “En kötüsü bu dönem” diyor.
Son dönemde kıyafet ve ayakkabılara gelen zamlarla, yurttaşın alım gücü düştü. Yeni ürün alamayan yurttaş, çareyi eski kıyafetlerini ve ayakkabılarını onarmakta buldu. Cumhuriyet, konuya ilişkin ayakkabı tamircileri ve terzilerle konuştu. Ayakkabı tamircisi Necmi İnan, “Müşteriler fiyatlardan yakınıp torba torba ayakkabıyı onarmak için getiriyor” dedi. Terzi Aydın Karadeniz ise “Bir kutu yumurta parası için üç tane pantolon paçası yapmam gerekiyor” dedi.
"BİR ŞEY ALAMIYORUZ"
30 yıldır terzi olan Aydın Karadeniz, “İnsanlar giysilerini tadilat yaparak giymeye çalışıyorlar. Bir mont neredeyse bin liradan başlıyor. 300 liradan aşağı pantalon yok. Yaka değiştirmede, fermuar değiştirmede yada hasar varsa tadilat için bize geliyorlar”. Karadeniz, “Bir markete gittim yumurta 70 liraydı. Bir kutu yumurta parası için üç tane pantolon paçası yapmam gerekiyor mesleğimiz bu kadar değersiz dedi. Hayat şartları bu duruma geldi” dedi. 51 yıldır terzilik yapan Mehmet Altuğ ise, “İnsanlar artık eskisini bize getirip yaptırıyor. Yeni ürünler yüzde 200 oranında arttı. Gelen müşterilerimiz, “Artık bir şey alamıyoruz” diyerek bize dert yanıyorlar. diye konuştu.
Necmi İnan
Necmi İnan, 48 yıldır ayakkabı tamiri ile uğraşıyor. İnan, “Türkiye’de enflasyonun yükselmesinden dolayı fiyatlarda yükselme var. Bir suni deri ayakkabı bin lira 2 bin lira olamaz. Maliyeti ne kadar ki? Marka adı altında insanlara satılıyor” dedi. İnan, “Halk yeni ürünler alamayınca mecburen elindeki ayakkabıları onarmak zorunda kaldı. Bizde de bundan dolayı bir yoğunluk oluştu. Geçen yıla göre yüzde 20 artış var. Müşteriler mağazalarda fiyatlardan yakınıp torba torba ayakkabının onarılması için geliyor. Denetimsizlikten dolayı bir başıboşluk da var. İnsanlar bazı durumları da suistimal ediyor” ifadelerini kullandı.
"YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR"
Ayakkabı tamirciliği yapan Ferdi Çolakoğlu ise, “Bir spor ayakkabı almak isteseniz 1500 liradan başlıyor 5 bin liraya kadar çıkıyor.
İnsanlar bu yüzden eskilerine dönüş yapmak zorunda kaldı. Eskileri dönüş yapınca da bu durum ayakkabıcılara yansıdı. Keşke ekonomimiz düzgün olsa da insanlar 300 liraya ayakkabı alabilse. İnsanların artık yüzü gülmüyor” dedi. Çolakoğlu, “Geçen sene 10 liraya aldığım malzemeyi bu sene 50 liraya alıyorum. Müşterilerimizden bazıları, ‘2 bin liraya yeni ayakkabı almak istemiyorum, ayakkabımı yama yapar mısınız” diyor. 100- 150 liraya ayakkabıları kurtarıyoruz. En kötü dönem bu dönemdir diye düşünüyorum” dedi.
Video Haberler
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Akşener'den partisine talimat
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
- İşte indirim beklenen modeller
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı!