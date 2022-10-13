Alım gücü düşen yurttaş, giyimde yenisini alamayınca terzi ve ayakkabı tamircisine yöneldi

13 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Son dönemde kıyafet ve ayakkabılara gelen zamlarla, yurttaşın alım gücü düştü. Yeni ürün alamayan yurttaş, çareyi eski kıyafetlerini ve ayakkabılarını onarmakta buldu. Cumhuriyet, konuya ilişkin ayakkabı tamircileri ve terzilerle konuştu. Ayakkabı tamircisi Necmi İnan, “Müşteriler fiyatlardan yakınıp torba torba ayakkabıyı onarmak için getiriyor” dedi. Terzi Aydın Karadeniz ise “Bir kutu yumurta parası için üç tane pantolon paçası yapmam gerekiyor” dedi.

"BİR ŞEY ALAMIYORUZ"

30 yıldır terzi olan Aydın Karadeniz, “İnsanlar giysilerini tadilat yaparak giymeye çalışıyorlar. Bir mont neredeyse bin liradan başlıyor. 300 liradan aşağı pantalon yok. Yaka değiştirmede, fermuar değiştirmede yada hasar varsa tadilat için bize geliyorlar”. Karadeniz, “Bir markete gittim yumurta 70 liraydı. Bir kutu yumurta parası için üç tane pantolon paçası yapmam gerekiyor mesleğimiz bu kadar değersiz dedi. Hayat şartları bu duruma geldi” dedi. 51 yıldır terzilik yapan Mehmet Altuğ ise, “İnsanlar artık eskisini bize getirip yaptırıyor. Yeni ürünler yüzde 200 oranında arttı. Gelen müşterilerimiz, “Artık bir şey alamıyoruz” diyerek bize dert yanıyorlar. diye konuştu.

Necmi İnan

Necmi İnan, 48 yıldır ayakkabı tamiri ile uğraşıyor. İnan, “Türkiye’de enflasyonun yükselmesinden dolayı fiyatlarda yükselme var. Bir suni deri ayakkabı bin lira 2 bin lira olamaz. Maliyeti ne kadar ki? Marka adı altında insanlara satılıyor” dedi. İnan, “Halk yeni ürünler alamayınca mecburen elindeki ayakkabıları onarmak zorunda kaldı. Bizde de bundan dolayı bir yoğunluk oluştu. Geçen yıla göre yüzde 20 artış var. Müşteriler mağazalarda fiyatlardan yakınıp torba torba ayakkabının onarılması için geliyor. Denetimsizlikten dolayı bir başıboşluk da var. İnsanlar bazı durumları da suistimal ediyor” ifadelerini kullandı.

"YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR"

Ayakkabı tamirciliği yapan Ferdi Çolakoğlu ise, “Bir spor ayakkabı almak isteseniz 1500 liradan başlıyor 5 bin liraya kadar çıkıyor.

İnsanlar bu yüzden eskilerine dönüş yapmak zorunda kaldı. Eskileri dönüş yapınca da bu durum ayakkabıcılara yansıdı. Keşke ekonomimiz düzgün olsa da insanlar 300 liraya ayakkabı alabilse. İnsanların artık yüzü gülmüyor” dedi. Çolakoğlu, “Geçen sene 10 liraya aldığım malzemeyi bu sene 50 liraya alıyorum. Müşterilerimizden bazıları, ‘2 bin liraya yeni ayakkabı almak istemiyorum, ayakkabımı yama yapar mısınız” diyor. 100- 150 liraya ayakkabıları kurtarıyoruz. En kötü dönem bu dönemdir diye düşünüyorum” dedi.