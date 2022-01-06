Alkol ve sigara zammına isyan etti: Esnafı bitirir

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:35

Alkol ve sigaradaki yüzde 47,4 oranındaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını, zorunlu olarak kaçak alkol üretim ve satışlarının artacağına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız zam artışından esnafın olumsuz etkilenmemesi, vatandaşın kaçağa yönelmemesi hem de devletimizin vergi kaybı yaşamaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkolden 2-3 milyar, sigaradan ise 3-4 milyar olmak üzere ortalama 6-7 milyar lira yıllık kaybı var''dedi.

Palandöken, ''En önemlisi zam ile alkol ve sigara satışlarının önüne geçilmez. Yapılması gereken halkımızın bilinçlendirilmesidir. Bunun için de alkol ve sigaranın zararları her platformda anlatılmalı” ifadelerini kullandı.

''ÖNÜNE GEÇİLMEZ''

Sigara ve alkole yapılan yüksek zamların hem kaçağı hem de kaçak alkol kullanımından meydana gelen ölümleri artıracağını belirten Palandöken, “Fiyatların yükseltilmesi ile sigara ve alkol kullanımının önüne geçilmez. Yapılan zamlar sadece kaçağı ve vergi kayıplarını artırır ” diye konuştu.