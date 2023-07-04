Alkollü içeceklere dev zam!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:54

Güncelleme: 04.07.2023 - 15:56

Dövizdeki artışın ardından zamlar ardı ardına gelmeye başladı. Akaryakıt ve sigara zammının ardından zamlar alkol ile devam etti.

Son olarak Perno grubuna zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar gelen zammı sosyal medya hesabından, “Perno gurubuna #ZamGeldi ve #zam yağmuru başlıyor hazır mısınız?” diye duyurdu.

Dündar zamlı listeyi paylaştı. Buna göre, viski, votka, tekila martini şampanya gurubuna yüzde 25 zam geldi.

Öte yandan, mayıs ayında da rakı fiyatlarına zam gelmiş; 70’lik rakıya gelen zam oranı yüzde 7.5 olmuştu. 70’lik rakıda yılbaşından bu yana olan zam oranı ise yüzde 19 olarak gerçekleşmişti.