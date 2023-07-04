Alkollü içeceklere dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bazı alkollü içeceklere yüzde 25 oranında zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:54
Alkollü içeceklere dev zam!
Abone Ol google-news

Dövizdeki artışın ardından zamlar ardı ardına gelmeye başladı. Akaryakıt ve sigara zammının ardından zamlar alkol ile devam etti.

Son olarak Perno grubuna zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar gelen zammı sosyal medya hesabından, “Perno gurubuna #ZamGeldi ve #zam yağmuru başlıyor hazır mısınız?” diye duyurdu. 

Dündar zamlı listeyi paylaştı. Buna göre, viski, votka, tekila martini şampanya gurubuna yüzde 25 zam geldi.

 

Öte yandan, mayıs ayında da rakı fiyatlarına zam gelmiş; 70’lik rakıya gelen zam oranı yüzde 7.5 olmuştu. 70’lik rakıda yılbaşından bu yana olan zam oranı ise yüzde 19 olarak gerçekleşmişti.

 


Erol Dündar akaryakıt Sigara Sigara zammı

İlgili Haberler

Sigara fiyatlarına dev zam!

Sigara fiyatlarına dev zam!
Araç sahipleri dikkat! Benzine dev zam... 4 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Araç sahipleri dikkat! Benzine dev zam... 4 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları
Dolar ve Euro ne kadar oldu? 4 temmuz 2023 döviz fiyatları

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 4 temmuz 2023 döviz fiyatları

En Çok Okunan Haberler