Alman devi Commerzbank'tan faiz uyarısı: TCMB'nin indirim alanı kalmadı

Commerzbank ekonomistleri, enflasyonda sınırlı bir iyileşme görülmesine rağmen Türkiye'de çekirdek enflasyon ve fiyat artışlarının ana eğiliminin yüksek seviyesini koruduğunu belirtti. Banka, bu görünüm nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın dönemde faiz indirimi yapabilecek bir alanının bulunmadığını değerlendirdi.

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENTİLERDEN OLUMLU GELDİ

Commerzbank'ın pazartesi günü yayımladığı değerlendirme notunda, haziran ayı enflasyon verilerinin çekirdek enflasyonda sınırlı bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi.

Michael Pfister ve Tatha Ghose imzasını taşıyan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

Aylık yüzde 0,9 olarak görünen görece düşük manşet veri, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda yıllıklandırıldığında yaklaşık yüzde 24'lük manşet enflasyon ivmesine karşılık geliyor. Bu durum, İran savaşı nedeniyle yaşanan sıçramanın görüldüğü aylara kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret etse de, fiyat artışlarının mevcut hızı tek haneli enflasyona ulaşılması ya da TCMB'nin uzun vadeli yüzde 5 hedefi açısından inandırıcı bir patika sunmaktan hâlâ oldukça uzak.

MALİYET BASKILARI DEVAM EDİYOR

Değerlendirmede, enerji enflasyonunda yıllık bazda yavaşlama görülmesine rağmen maliyet baskılarının tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

Enerji enflasyonu yıllık bazda yavaşlasa da enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3, ara malları fiyatları ise yüzde 1,9 arttı. Dolayısıyla maliyet baskıları bir miktar hafiflemiş olsa da, henüz enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekecek güçlü bir destek sunmuyor.

'GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 32-35 BANDINDA'

Commerzbank, İstanbul'daki tüketici enflasyonunun ülke genelinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ancak aradaki farkın daraldığını da vurguladı.

Notta şu ifadeler kullanıldı:

Öte yandan İstanbul'da tüketici enflasyonu yıllık yüzde 36 ile ülke genelinin üzerinde seyretmeye devam etse de, ulusal enflasyon ile arasındaki fark bir miktar daralmış durumda. Hangi göstergeye daha fazla ağırlık verildiğine bağlı olarak, mevcut gerçek enflasyonun yüzde 32-yüzde 35 bandında olduğu değerlendirilebilir.

'FAİZ İNDİRİMİNİ DESTEKLEYECEK DÜZEYDE DEĞİL'

Commerzbank, haziran ayı verilerinin enerji fiyatlarındaki şokun hafiflemesi sayesinde beklentilerden daha olumlu geldiğini ancak bunun para politikası açısından yeterli olmadığını belirtti.

Raporda konuya ilişkin şu değerlendirme yapıldı: