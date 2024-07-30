Alman ekonomisi daraldı

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:21
Alman ekonomisi daraldı
Abone Ol google-news

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda da aynı şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

FRANSA VE İSPANYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentileri aştı. 

Beklenti, Fransız ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

İspanya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,8 büyüme gösterdi. 


Almanya haberleri Almanya Federal İstatistik Ofisi haberleri Ekonomik daralma haberleri

İlgili Haberler

Almanya'da şirket faaliyetleri daraldı

Almanya'da şirket faaliyetleri daraldı
Almanya 2025 bütçe tasarısını onayladı

Almanya 2025 bütçe tasarısını onayladı
Almanya'da yatırımcı güveninde 11 ay sonra ilk

Almanya'da yatırımcı güveninde 11 ay sonra ilk
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler