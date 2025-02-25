Alman Merkez Bankası'ndan 45 yıl sonra bir ilk: Rekor zarar açıklandı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:42

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:42

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), artan faiz oranları nedeniyle 2023'te 19,8 milyar Euro zarar ettiğini açıkladı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında 2024 yılına ilişkin finansal raporu kamuoyuna sundu. Rapora göre, bankanın geçen yılki zararının 700 milyon Euro'luk kısmı risk karşılıklarıyla telafi edildi.

Zararın ana nedeni, düşük faiz döneminde satın alınan tahvillerden elde edilen gelirin düşük kalması ve artan faiz ödemeleri oldu. Euro bölgesindeki merkez bankaları, ticari bankalardan aldıkları mevduatlara faiz ödüyor. Haziran 2024'e kadar bu oran yüzde 4 iken, AMB’nin faiz indirimleriyle şu an yüzde 2,75 seviyesinde.

1979'DA ZARAR GÖRÜLMÜŞTÜ

Bundesbank, en son 1979 yılında 2,9 milyar Euro’luk zarar açıklamıştı. Nagel, bu yılki zararların gelecekte daha küçük olacağını belirterek, "Yıllık yüklerin zirvesi muhtemelen geride kaldı" dedi.

Banka, yüksek altın rezervleriyle "sağlam" bir bilanço yapısına sahip olduğunu belirterek zararlarını gelecekteki karlarla telafi etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Nagel, "Bundesbank'ın hareket kabiliyeti sınırsız" ifadelerini kullandı.

Nagel ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) enflasyonu 2024 yılında yüzde 2 hedefine çekmesi durumunda faiz oranlarını daha da indirebileceğini belirtti. "Bu, AMB’nin faiz oranlarını daha da düşürmesine olanak tanıyacaktır" dedi. Ayrıca, Almanya'da yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 2 seviyesine geri dönmesini beklediklerini ekledi.