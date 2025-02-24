Almanya seçimleri sonrası Euro’da dikkat çeken hareketlilik! Yükseliş sürüyor...
Almanya'daki seçim sonuçları piyasalarda hareketlilik yarattı. Yatırımcıların beklentileri Euro'ya olumlu yansıdı.
Yatırımcıların Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirmesiyle Euro, dolar ve yen karşısında değer kazandı.
Erken Asya seansında diğer para birimleri karşısında yükselen Euro, piyasaların seçim sonuçlarına tepkisini yansıttı.
CBA'nın Küresel Ekonomi ve Piyasalar Araştırma ekibi, çıkış anketleri ve erken oy sayımının Hristiyan Demokrat Birliği'nin oyların yaklaşık yüzde 29'unu aldığını ve muhtemelen bir koalisyon hükümetine liderlik edeceğini gösterdiğini belirtti.
Bununla birlikte, koalisyonun iki partili mi yoksa üç partili mi olacağının belirsiz olduğu vurgulandı. Piyasa katılımcılarının, yeni hükümetin ekonomik büyümeyi desteklemek için ‘borç freninde’ reform yapmayı kabul edip etmeyeceğini yakından takip edeceği ifade edildi.
Almanya'daki seçim sonuçlarının ardından Euro, dolar ve yen karşısında değer kazandı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,5 artışla 1,05 seviyesine ulaşırken, Euro/yen paritesi yüzde 0,64 yükselerek 157,01 seviyesine çıktı.
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