Alman Schaeffler, 1.300 kişiyi daha işten çıkaracak
Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026’ye kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, içten yanmalı motorlardan elektrikli hareketliliğe beklenenden daha hızlı bir dönüşüm nedeniyle ikinci yeniden yapılanma planı kapsamında 2026’ye kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceği bildirildi.
Açıklamada, işten çıkarmaların öncelikli olarak şirketin motor ve şanzıman sistemleri için AR-GE bölümü ve merkezi faaliyet alanlarında olacağı belirtildi.
Yeniden yapılanmanın şirkete yaklaşık 130 milyon Euro'ya mal olması beklendiğinin belirtildiği açıklamada, 2026'dan itibaren ise yılda 100 milyon Euro tasarruf sağlayacağı vurgulandı.
SATIŞLARI GEÇEN YIL ŞİRKET YÜZDE 9.7 ARTTI
İşten çıkarmaların 1.000’nin Almanya’da ve 300’nün Almanya dışında olacağı belirtildi.
Şirketin satışları geçen yıl şirket yüzde 9.7 artışla 13,9 milyar Euro'ya ulaşmıştı. Yılın ocak-eylülde döneminde ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artarak 11.79 milyar Euro'ya ulaştı.
Üç yıl içinde Schaeffler'in ikinci yapılanma planı açıklaması dikkati çekerken, şirket, 2020'de de 4 bin 400 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Şirketin yaklaşık 83 bin çalışanı bulunuyor.
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