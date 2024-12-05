Alman spor giyim devi Türkiye’de üretime başladı!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:10

Güncelleme: 05.12.2024 - 15:10

Almanya'nın en büyük spor giyim markalarından Puma, Türkiye'de üretime geçtiğini duyurdu. Türk şirketlerle işbirliğine başlayan Puma, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. İlk adım olarak Urgan Ayakkabı ile çalışmalara başlayan marka, yeni iş birliklerine de açık olduğunu belirtti.

Puma, üretim üssü olarak Türkiye'yi tercih ederek, ülkemizin tekstil ve ayakkabı sektöründeki deneyimini ön plana çıkardı. Uygun maliyetler, deneyimli işgücü ve Avrupa pazarına yakınlık gibi faktörler, bu kararın alınmasında etkili oldu. Türkiye'nin büyüyen spor giyim pazarı da bu yatırımın arkasındaki itici güçlerden biri olarak gösteriliyor.

"MADE IN TURKEY" ETİKETLİ AYAKKABILAR YOLDA

Puma'nın Türkiye'deki üretimiyle birlikte, "Made in Turkey" etiketli spor ayakkabıların piyasada daha fazla yer alması bekleniyor. Bu adım, hem Türk tüketicileri için daha uygun fiyatlar sağlayacak hem de ihracat potansiyelini artırarak ekonomiye katkı sunacak.

URGAN AYAKKABI İLE İŞBİRLİĞİ

İstanbul Esenyurt'ta 15 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Urgan Ayakkabı, Puma'nın üretim ortaklarından biri oldu. 1976 yılından bu yana çeşitli markalar için üretim yapan şirket, Puma'nın yanı sıra FLO, Zara'nın sahibi Inditex ve LC Waikiki gibi markalara da üretim sağlıyor. Urgan Ayakkabı'nın günlük 7 bin 500 çift, yıllık ise 1 milyon 750 bin çift ayakkabı ürettiği belirtiliyor.

PUMA TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ YENİDEN BAŞLATTI

Puma, 2020 öncesinde de Türkiye'de üretim yapmış ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu faaliyetlerini sonlandırmıştı. Şimdi ise Türkiye'nin güçlü altyapısı sayesinde yeniden bu kararı aldı. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası markalar için cazip bir üretim merkezi olma özelliğini pekiştiriyor.