Son Dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi. Faciada 24 kişinin tedavisi sürerken 10 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Son Dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:46

İstanbul'daki sahte içki kabusu sürüyor. 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

24 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL'UN GENELİNE YAYILDI

İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.

Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.


Etiketler: #Sahte içki #İstanbul #içki

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