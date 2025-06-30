Almanya'da enflasyon sürprizi: Haziranda beklentinin altında kaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, mayıs ayında yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon oranı, haziran ayında yüzde 2’ye gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. Ekonomistler, bu oranın yüzde 2,2’ye yükseleceğini öngörüyordu.

Ülkede aylık enflasyon oranı sabit kalırken, Avrupa Birliği uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,1 artış gösterdi; yıllık bazda ise yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDA FARKLI YÖNLÜ HAREKETLER

Haziran ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında artarken, enerji ürünlerinde yüzde 3,5’lik bir düşüş yaşandı. Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

Hizmet sektöründe ise enflasyon mayıs ayında yüzde 3,4 seviyesindeyken, haziranda yüzde 3,3’e gerileyerek sınırlı da olsa düşüş gösterdi.

AMB ENFLASYON HEDEFİNİ KORUYOR

Avrupa Merkez Bankası (AMB), haziran ayında yaptığı açıklamada yüzde 2’lik enflasyon hedefini bir kez daha teyit etti. Açıklamanın ardından gelen enflasyon verileri, bu hedef doğrultusundaki sürecin sürdüğüne işaret etti. Analistler, Almanya’da enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 2 civarında kalmasını bekliyor.

ENFLASYON VE FAİZ POLİTİKASI İLİŞKİSİ

Almanya’da enflasyon, 2022 ve 2023 yıllarında Covid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksamaların etkisiyle sert yükselmişti. Haziran 2023’te yüzde 6,4 olan enflasyon, Eylül 2024’te yüzde 1,6’ya kadar gerilemiş, Aralık 2024’te ise yeniden yüzde 2,6 seviyesine çıkmıştı.

Bu süreçte AMB, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faizlerini artırmış; Eylül 2023’te mevduat faizini yüzde 4,5'e yükseltmişti. Enflasyondaki yavaşlama sonrası faiz indirimleri başlamış, 6 Haziran 2025’te üç temel politika faizi 25 baz puan düşürülerek mevduat faizi yüzde 2’ye çekilmişti.

AMB, bir sonraki faiz kararını 24 Temmuz’da açıklayacak. Piyasalarda bankanın mevcut faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde beklenti bulunuyor.