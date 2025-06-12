Almanya ile ABD arasında altın krizi: 'Altınımızı memleketimize geri verin'

Donald Trump’ın başkanlık yaptığı dönemde Almanya’da altın rezervlerinin güvenliğiyle ilgili endişeler yeniden gündeme geldi. Hristiyan Demokrat Birliği’ne bağlı sendikalar ve siyasetçiler, rezervlerin Almanya’ya getirilmesi talebini sıklaştırdı.

'ALTINIMIZI MEMLEKETİMİZE GERİ VERİN'

CSU Avrupa Parlamentosu Üyesi Markus Ferber, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Trump’ın öngörülemez olduğunu ve yabancı altın rezervlerine yönelik yaratıcı yaklaşımlar geliştirebileceğini unutmamak gerekiyor. ABD artık eskisi kadar güvenilir bir ortak değil. Bundesbank’ın bu yeni jeopolitik duruma göre hareket etmesi şart” ifadelerini kullandı.

Mart ayının sonunda Avrupa Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Michael Jaeger de bu yönde bir kampanya başlattı. Jaeger, ZDF’ye verdiği röportajda, “Talebimiz net: Altınımızı memleketimize geri verin” dedi.

ALMANYA’NIN YURTDIŞINDAKİ ALTINLARI NEREDE?

Bundesbank’ın yıllık verilerine göre Almanya’nın toplam 3352 tonluk altın rezervinin yaklaşık yarısı Frankfurt’ta, yüzde 37’si ise New York’taki Federal Rezerv kasalarında tutuluyor. Geri kalan 405 tonluk kısım ise Londra Bankası’nda saklanıyor.

Almanya’nın yurtdışında altın depolaması, II. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki ekonomik koşullara dayanıyor. İlk başta altın rezervine sahip olmayan Almanya, ticaret fazlası sonrası oluşan rezervleri ülkeye getirmek yerine yurtdışındaki kasalarda muhafaza etti.

FED BAĞIMSIZLIĞI VE GÜVENLİK KAYGILARI

Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri ve Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar, altın rezervlerinin güvenliği konusundaki şüpheleri artırdı. Bazı uzmanlar, Trump’ın Fed üzerinde daha fazla kontrol kurması durumunda, Almanya’nın altın rezervlerinin de risk altında kalabileceğini savunuyor.

Buna karşın Bundesbank sözcüsü, New York Fed’in hâlâ güvenilir bir depo olduğunu belirtti. Sözcü, “Altın rezervlerinin ağırlıklandırılmasında temel kriterler güvenlik ve pazarlanabilirliktir. Altın gerektiğinde satılabilir veya yabancı para birimine çevrilebilir,” dedi.

BUNDESBANK’TAN GÜVEN MESAJI

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de şubat ayında yaptığı açıklamada, “Bu tartışmayı yakından takip ediyorum ama beni endişelendirmiyor. New York Fed’deki meslektaşlarımıza tam güvenim var” ifadelerini kullandı.

Altın ticareti ağırlıklı olarak Londra merkezli yürütülse de, 2020 ABD başkanlık seçimlerinden sonra bazı yatırımcılar ithalat vergilerinden kaçınmak için altınlarını New York’taki COMEX depolarına taşıdı. Bu hamle, fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

YATIRIMCI ROTASI SİNGAPUR’A KAYIYOR

Son dönemde ise yatırımcı tercihlerinde değişim gözleniyor. ABD’deki varlıklı yatırımcılar artan siyasi risklerden korunmak amacıyla altınlarını daha istikrarlı ve güvenli liman olarak gördükleri Singapur’a yönlendirmeye başladı.