Almanya ve İtalya’dan ABD'ye sert mesaj: 'Trump'ın müdahale etmesinden büyük endişe duyuyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası'na yönelik tekrar eden eleştirileri ve küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, Avrupa’da dikkat çekici bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Almanya ve İtalya’da, ulusal altın rezervlerinin New York dışına taşınması yönünde çağrılar yükseliyor.

Eski Die Linke milletvekili Fabio De Masi, katıldığı BSW partisinin ardından Financial Times’a yaptığı açıklamada, "çalkantılı zamanlarda" altınların Avrupa’ya veya Almanya’ya taşınması gerektiğine dair "güçlü argümanlar" bulunduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVLERİNE SAHİP ÜLKELER ARASINDALAR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Almanya 3352 ton, İtalya ise 2452 tonluk rezervle ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü altın rezervine sahip ülkeleri konumunda. Her iki ülke de bu rezervlerinin önemli bir bölümünü New York’taki ABD Merkez Bankası'nda saklıyor.

Financial Times’ın analizine göre, ABD’de depolanan altının toplam piyasa değeri 245 milyar doları aşıyor. Bu durum, bazı Avrupalı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde rezervlerin güvenliği konusundaki endişeleri artırmış durumda.

'ALTIN YURTDIŞINDA GÜVENDE Mİ?' SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Bavyera Hristiyan Sosyal Birliği’nin eski muhafazakâr milletvekillerinden Peter Gauweiler, Bundesbank'ın ülke altınlarını koruma konusunda taviz vermemesi gerektiğini savundu. Gauweiler, FT’ye yaptığı değerlendirmede, "Altının yurtdışında depolanmasının son on yılda daha güvenli ve istikrarlı hale gelip gelmediği sorusunu ele almamız gerekiyor" diyerek, artan küresel risklerin bu soruya açık bir yanıt sunduğunu ifade etti.

AVRUPALI VERGİ MÜKELLEFLERİ FED’E GÜVENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTİYOR

Avrupa Vergi Mükellefleri Birliği (TAE), Almanya ve İtalya’daki maliye bakanlıkları ile merkez bankalarına mektup göndererek, ABD Merkez Bankası’nın rezerv saklayıcısı olma konumunun yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

TAE Başkanı Michael Jäger, FT’ye yaptığı açıklamada, "Trump'ın Federal Rezerv Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmesinden büyük endişe duyuyoruz. Bizim tavsiyemiz Alman ve İtalyan altınını eve getirerek Avrupa merkez bankalarının herhangi bir zamanda bu altın üzerinde sınırsız kontrole sahip olmasını sağlamaktır" dedi.