Almanya'da endüstriyel kriz: İşçi ve şirketler arasındaki gerilim büyüyor!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:54

Almanya, 2025 yılında büyük iş uyuşmazlıklarıyla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Ülkenin ekonomik başarısının temel direği olarak görülen firmalar ile işçiler arasındaki köklü bağ, artan maliyetler, ekonomik zayıflık ve acımasız rekabet nedeniyle zayıflıyor.

Ünlü sanayi devleri Bosch, Thyssenkrupp, ZF Friedrichshafen ve Volkswagen, yarım milyondan fazla Alman işçiyi temsil eden sendikalarla birlikte, işten çıkarma, fabrikaların kapanması ve personelin yurtdışına taşınması gibi yeni adımlar atma kararlılığı gösteriyor.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ VE YÖNETİM KURULLARI ARASINDAKİ GERİLİM

Almanya’daki işçi temsilcileri, politikacılar, yöneticiler ve ekonomistlerle yapılan görüşmelere göre, önceki krizlerden farklı olarak yönetim kurulları artık uzlaşmaya daha az istekli. Bazı şirketler, ücret anlaşmalarını tek taraflı olarak feshetme veya işçi görüşmelerini sonlandırma yoluna gidiyor.

Almanya’nın en büyük ekonomisi, şu anda dünyanın en yüksek maliyetli ülkelerinden biri haline geldiği için, şirketlerin yeniden yapılandırma sürecinin hız kazanması bekleniyor. Bu durum, Almanya'daki "birlikte karar alma" ilkesinin, şirketler için bir yük haline gelip gelmediğini sorgulatıyor.

İŞÇİ ÇIKARMALARINA KARŞI DİRENİŞ

Thyssenkrupp'ta yönetim ve işçiler arasında 11 bin işin azaltılması veya dışarıdan temin edilmesi üzerine çatışmalar yaşanıyor. Çelik işçileri, grev yasağını aşarak hızla anlaşmazlık moduna geçebilir. ZF Friedrichshafen, Almanya’daki tesislerinin üçte birini kapatmayı planlıyor ve iş gücü maliyetlerini azaltmaya yönelik adımlar atmaya başladı.

BOSCH VE VOLKSWAGEN’DE SON DURUM

Bosch, dünya çapında işten çıkarmaları gündeme getirirken, sendikalar bu durumu engellemek için görüşmelerde bulunuyor. Bosch'un Stuttgart’taki işçi temsilcisi Axel Petruzzelli, görüşmelerin tamamen çökmüş olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde Volkswagen, çalışma ilişkilerine dair yorum yapmazken, şirketler genel olarak yapısal reform gerekliliğini vurguluyor.

GREVLERE ARTAN İLGİ VE EKONOMİK ZORLUKLAR

Almanya'daki işçi grevleri, 2023 yılında büyük bir artış gösterdi. 2024'te bu sayıların daha da artması bekleniyor. Almanya ekonomisinin zayıf kalmaya devam etmesi, işçilerin ve şirketlerin iş gücüyle yeniden yapılanma sürecini yeniden gözden geçirmelerine yol açacak gibi görünüyor.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ BELİRSİZLİKLER

Ekonomistler, Almanya'nın 2025 yılında GSYİH büyümesinin yalnızca yüzde 0,2 olacağını tahmin ediyor. Bu durum, şirketlerin iş gücüyle ilgili zorlukları daha da derinleştirebilir.