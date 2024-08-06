Almanya'da fabrika siparişleri haziranda arttı
Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin fabrika siparişleri öncü verilerini açıkladı.
Verilere göre, Almanya'da üretilen ürünler için siparişler, haziranda bir önceki aya oranla yüzde 3,9 arttı. Fabrika siparişleri Haziran 2023'e göre ise yüzde 11,8 geriledi.
Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 artış yönündeydi.
VERİLER BEKLENTİNİN ÜZERİNDE
Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.
Fabrika siparişlerinde haziran ayı öncesindeki 5 ayda düşüş yaşanmıştı.
Haziran ayında fabrika siparişlerindeki artışın ana nedeni otomotiv sektörü oldu. Önceki aya kıyasla otomotiv sektöründe siparişler yüzde 9,3 yükseldi.
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