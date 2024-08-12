Almanya'da toptan eşya fiyatları arttı

Almanya'da toptan ticaretteki fiyatlar, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:25
Almanya'da toptan eşya fiyatları arttı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayı toptan eşya fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi.

Piyasalar, toptan ticaretteki fiyatların aylık bazda yüzde 0,2 artmasını bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

YILLIK BAZDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ...

Toptan eşya fiyatlarında yıllık bazdaki düşüş, kimyasal ürünler, canlı hayvanlar, metal ürünleri ve bilgisayar fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Öte yandan, toptan satışlar üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.


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