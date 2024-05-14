Almanya'da yatırımcı güveni 2 yılın en yüksek seviyesinde

Yayınlanma: 14.05.2024 - 14:48

Güncelleme: 14.05.2024 - 14:48

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta geçen aya kıyasla 4,2 puan artarak 47,1 puana çıktı.

Endeks, art arda 10 ay yükseldi ve Şubat 2022'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi, endeksin mayısta 46 puana çıkacağı yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi ise mayısta geçen aya göre 6,9 puan artarak eksi 72,3 puan oldu.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, verileri değerlendirirken, "Güven artıyor. Almanya'nın yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesinin genel olarak beklenenden daha yüksek olmasının ardından hem durum değerlendirmesi hem de ekonomik beklentiler artıyor. Ekonomik toparlanmaya dair artan işaretler var." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi ve Almanya'nın önemli ihracat pazarı Çin'e yönelik ekonomik durum değerlendirmesinin iyileşmesinin de yatırımcı güveninin artmasına katkıda bulunduğunu belirten Wambach, "Artan iyimserlik, özellikle iç tüketime yönelik beklentilerdeki keskin artışa, ardından da inşaat ve makine sektörlerine yansıyor." dedi.

Ülke ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu. Ancak Almanya ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.