Almanya'nın sanayi krizi: Hizmet sektörü ekonomiyi kurtarabilir mi?

Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:08

Güncelleme: 11.11.2024 - 14:08

Almanya'da hizmet sektörü, ekonominin yüzde 70'ini oluştururken, sanayiye göre daha hızlı büyüyor; ancak sektöre gereken destek halen sağlanmıyor. Küçük işletmeler, Almanya’daki ağır bürokrasi ve yüksek maliyetlerle mücadele ederken, özellikle finans ve sağlık gibi alanlarda girişimlerde zorluklar yaşıyor.

Çalışan kıtlığı, düzenlemeye tabi mesleklerde daha fazla hissediliyor; Almanya’da iş gücünün üçte biri, AB ortalamasının çok üzerinde, yasal standartlarla çalışıyor. Alman hükümeti ise sanayi sektöründeki büyük firmaları kurtarmaya odaklanırken, hızla büyüyen ancak henüz tam anlamıyla değerlendirilmemiş hizmet sektörünün potansiyelini göz ardı ediyor. Almanya, bir zamanlar Avrupa'nın büyüme motoru olarak bilinirken, 2018’den itibaren euro bölgesindeki diğer ülkelerin gerisinde kalmış durumda ve dev otomotiv firmalarının bazı fabrikalarını kapatma planları ekonomiyi daha da zorlaştırıyor.

HÜKÜMET KRİZİ VE EKONOMİK ANLAŞMAZLIKLAR

Almanya’da hükümet koalisyonu Çarşamba günü çökerken, Başbakan Olaf Scholz bütçe politikası ve ekonomi konusundaki anlaşmazlıkların ardından maliye bakanını görevden aldı. Scholz, enerji maliyetlerini düşürme ve otomotiv sektöründe istihdamı koruma gibi devlet destekli tedbirleri savunurken, serbest piyasa yanlısı Bakan Christian Lindner, harcama kesintileri ve daha düşük vergilerle sanayi sektörünün korunmasını istiyor.

HİZMETLER SEKTÖRÜNDE BÜYÜME POTANSİYELİ

Reuters ile yapılan röportajlara göre, Almanya'nın hizmet sektörü, Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslandığında daha küçük olmasına rağmen hızla büyüyor. Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IW) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında hizmet sektörü yüzde 1,6 büyürken, üretim sektörü yüzde 2,8 daraldı. Almanya'nın GSYİH’sinin yüzde 70'ini oluşturan hizmet sektörü, Fransa, İtalya ve İspanya’nın seviyelerine yaklaşırken, Bruegel düşünce kuruluşu ekonomisti Guntram Wolff, "hizmet sektörünü desteklemek, imalat sektöründeki küçülmeyi fazlasıyla dengeleyebilir" dedi.

BÜROKRASİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN ÖNÜNDE ENGELLER OLUŞTURUYOR

Almanya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler, bürokratik işlemler ve ağır düzenlemelerle karşı karşıya. Selina Finance'in kurucusu Leonard Benning, İngiltere’de fintech şirketini çevrim içi olarak birkaç gün içinde kurabildiğini ancak Almanya'da otomat işletmesi kurarken dört ay boyunca bürokratik engellerle karşılaştığını belirtti. Almanya’daki hizmet sektörü işletmelerinin yüzde 56’sı düzenlemeleri en büyük endişe kaynağı olarak ifade ederken, sanayi sektörü işletmeleri ise iç talep ve enerji fiyatlarını sorun olarak gösteriyor.

ÇALIŞAN KITLIĞI VE MESLEKİ STANDARTLAR

Almanya’da birçok hizmet sektörü mesleği, yasal standartlara ve sertifikalara bağlı. Almanya’daki şirketlerin yüzde 50’si çalışan bulmakta zorlanırken, AB ortalamasının çok üzerinde olan düzenlemeye tabi meslek oranı da iş gücünün üçte birini oluşturuyor. Pretium Associates'in yönetici direktörü Marcel Krieb, Almanya'nın katı istihdam koşullarının genç yetenek bulmada zorluk yaratığını vurguladı.

HİZMET SEKTÖRÜNE İLGİ AZ

Almanya’da sanayi sektörünü güçlü bir iş lobisi temsil ederken, hizmet sektörü daha küçük ve dağınık dernekler tarafından savunuluyor. Hamburg Commercial Bank’ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, hizmet sektörüne dair sınırlı istatistiklerin, bu sektörün politika yapıcılar tarafından yeterince önemsenmediğini gösterdiğini belirtti.