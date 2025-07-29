Altı aylık prim üretimi 576.8 milyar lira oldu

Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre yılın ilk altı ayında, Ocak-Haziran 2024’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 51.6 artışla 576.8 milyar lirayı aştı. Üretim; hayatdışı branşında yüzde 47.9 artışla 498.3 milyar lira, hayat braşında yüzde 81.2 artışla 78.5 milyar liraya ulaştı.

Hayatdışının ayrıntılarına bakıldığında ise zorunlu trafik sigortası yüzde 43.5 artış ve 116.1 milyar liralık prime ulaşarak yüzde 23.3 pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Pazar payı geçen yıl yüzde 24.02 idi. Seyahat sağlık hariç sağlık branşı da yüzde 72.1 artış ve 105.7 milyar liralık primle yüzde 21.2 pazar payı alarak ikinci sırada. Bu oran geçen yıl yüzde 18.2’ydi. Ayrıca yangın branşı prim üretimi yüzde 37.3 artışla 52.5 milyar lira oldu. Pazar payı yüzde 10.5.

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