Altın 4 bin dolar sınırında: 6 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatları, ABD'de federal hükümetin kapanmasının uzatılmasıyla beraber ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaşarak yeni bir rekor kırdı.

Külçe altın ise ons başına 3.920,63 dolara kadar arttıktan sonra yatırımcıların kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ABD’deki bu uzama ile cuma günü açıklanması beklenen istihdam verilerinin ertelenmesine neden oldu ve ekonomi görünümündeki belirsizliği artırdı.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yurttaşlar tarafından takip ediliyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Gram altın satış fiyatı: 5.267,49 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.892,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 17.796,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 35.020,15 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.456,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 87.818,92 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.933,31 dolar