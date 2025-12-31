Altın, dolar ve borsayı geride bırakan yatırım aracı: 2025’in şampiyonu o oldu!

2025 yılında birikimlerini korumak ve getiri sağlamak isteyen yatırımcılar; altın, hisse senetleri, döviz ve farklı yatırım araçlarına yöneldi. Yıl boyunca enflasyon görünümü, yatırımcıların nominal kazançların yanı sıra reel getirileri de dikkate almasını zorunlu kıldı.

Türkiye’de yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 31,07 olarak gerçekleşirken, aralık ayına ilişkin beklentiler enflasyonun yüzde 30 seviyelerine gerileyebileceğine işaret ediyor. Bu tablo, yatırım araçlarının performansını değerlendirirken enflasyon etkisini öne çıkardı.

Borsadaki yükseliş önceki yıllara kıyasla sınırlı kalırken, döviz yatırımları enflasyon karşısında beklenen getiriyi sağlayamadı. Kripto varlıklar yıl içinde rekor seviyeleri test etmesine rağmen yıl sonuna doğru değer kaybetti. 2025’te en fazla öne çıkan yatırım araçları ise altın ve gümüş oldu. Faiz getirileri dikkat çekerken, gayrimenkul yatırımlarında kazançlar sınırlı kaldı.

2025 yılı boyunca yatırım araçlarının nominal ve reel getirilerini karşılaştırmalı olarak inceledi.

BORSA PERFORMANSI SINIRLI KALDI

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 2025 yılında yükseliş kaydetti. Yıl içinde en yüksek kazancı sağlayan sektör finansal kiralama ve faktoring oldu. Buna rağmen borsa yatırımları, enflasyon etkisi dikkate alındığında reel kayıpla kapandı.

DÖVİZ YATIRIMCISI ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

2025’te dolar yatırımcısı sınırlı getiri elde ederken, Euro yatırımcısı görece daha iyi bir performans sergiledi. Yıl boyunca döviz kurlarındaki artışa rağmen, döviz yatırımlarının reel getirileri enflasyon oranlarının altında kaldı. Bu durum, döviz yatırımcısının alım gücünü korumakta zorlandığını ortaya koydu.

ALTIN YATIRIMCISINI ÖNE ÇIKARDI

Altın, 2025’te geleneksel yatırım araçları arasında en dikkat çeken varlıklardan biri oldu. Ons altındaki yükseliş, dolar/TL’deki artışla birleşince gram altın yatırımcısına güçlü bir getiri sağladı. Enflasyon etkisi hesaba katıldığında altın, yatırımcısına reel kazanç sundu.

GÜMÜŞ YILIN YILDIZI OLDU

Gümüş, 2025 yılında en fazla öne çıkan yatırım aracı olarak dikkat çekti. Yıl içinde rekor seviyeleri test eden gümüş, hem ons hem de gram bazında güçlü bir yükseliş sergiledi. Bu performans, gümüşü reel getiri açısından yılın en kazançlı yatırım araçlarından biri haline getirdi.

KRİPTO VARLIKLARDA YÜKSEK OYNAKLIK

Kripto varlıklar 2025’te en yüksek oynaklığın yaşandığı yatırım araçları oldu. Bitcoin yıl içinde rekor seviyelere ulaşmasına rağmen, sonraki dönemde yaşanan geri çekilmeyle yılı değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor. Türk Lirası bazında sınırlı kazançlara rağmen, kripto varlıklarda reel kayıplar dikkat çekti.

GAYRİMENKULDE GETİRİ SINIRLI KALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları nominal olarak artış gösterirken, reel bazda sınırlı bir yükseliş kaydetti. Bu görünüm, 2025 yılında gayrimenkul yatırımlarının enflasyon karşısında güçlü bir kazanç sağlamadığını ortaya koydu.