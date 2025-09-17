Altın, dolar ve Euro kritik karar öncesi yön arıyor: Gözler Fed faiz kararında!

Altın, dolar ve Euro piyasaları Fed kararına odaklandı. Fed’in alacağı karar küresel ve yerel piyasalarda etkili olacak. Fed öncesinde dolar endeksi değer kaybederken Euro güne rekor seviyeden başladı.

EURODA SON DURUM

Fed’in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle dolar, Euro karşısında zayıfladı. Euro/TL, güne tarihi zirveden giriş yaptı. Saat 08.30 itibarıyla Euro, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 49,05 TL’den hafif gerileyerek 49,00 TL civarında işlem görüyor.

EURO/USD PARİTESİNDE REKOR

Faiz indirimi beklentileri artarken dolar değer kaybetmeye devam ediyor. Euro/Dolar paritesi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,1879’u test etti. Şu an parite 1,1857 civarında hareket ediyor.